Serena Williams supera Steffi Graf: 23 titoli dello Slam La vittoria agli Australian Open riporta Serena Williams al primo posto nel ranking Wta. Ma questo è solo uno dei tanti record riscritti dalla leggenda americana. La Williams ha vinto il torneo senza perdere nemmeno un set: è la sesta volta che le riesce il filotto completo nei 23 tornei vinti. Pareggia così Martina Navratilova in testa a questa speciale classifica dell'Era Open. Inoltre la Williams ha vinto il decimo titolo dello Slam dopo aver compiuto i 30 anni. Il 23esimo titolo dello Slam porta Serena al secondo posto totale nella classifica degli Slam dietro a Margareth Smith Court (24), e ha superato Steffi Graf che era a 22 nell'Era Open.



TUTTI I TITOLI DELLO SLAM DI SERENA WILLIAMS

1999 US Open (1) vs Martina Hingis 6-3, 7-6(4)

2002 French Open (1) vs Venus Williams 7-5, 6-3

2002 Wimbledon (1) vs Venus Williams 7-6(4), 6-3

2002 US Open (2) vs Venus Williams 6-4, 6-3

2003 Australian Open (1) vs Venus Williams 7-6(4), 3-6, 6-4

2003 Wimbledon (2) vs Venus Williams 4-6, 6-4, 6-2

2005 Australian Open (2) vs Lindsay Davenport 2-6, 6-3, 6-0

2007 Australian Open (3) vs Marija Šarapova 6-1, 6-2

2008 US Open (3) vs Jelena Janković 6-4, 7-5

2009 Australian Open (4) vs Dinara Safina 6-0, 6-3

2009 Wimbledon (3) vs Venus Williams 7-6(3), 6-2

2010 Australian Open (5) vs Justine Henin 6-4, 3-6, 6-2

2010 Wimbledon (4) vs Vera Zvonarëva 6-3, 6-2

2012 Wimbledon (5) vs Agnieszka Radwańska 6-1, 5-7, 6-2

2012 US Open (4) vs Viktoryja Azaranka 6-2, 2-6, 7-5

2013 French Open (2) vs Maria Sharapova 6-4, 6-4

2013 US Open (5) vs Viktoryja Azaranka 7-5, 6(6)-7, 6-1

2014 US Open (6) vs Caroline Wozniacki 6-3, 6-3

2015 Australian Open (6) vs Maria Sharapova 6-3, 7-6(5)

2015 French Open (3) vs Lucie Šafářová 6-3, 6(2)-7, 6-2

2015 Wimbledon (6) vs Garbiñe Muguruza 6-4, 6-4

2016 Wimbledon (7) vs Angelique Kerber 7-5, 6-3

2017 Australian Open (7) vs Venus Williams 6-4, 6-4

