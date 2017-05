Serena Williams, prima uscita ufficiale col pancione

Sampdoria travolta, biancocelesti in Europa

Sotto una pioggia battente l’Empoli trova tre punti fondamentali per la salvezza. Finisce 3-1 la sfida con il Bologna. Una gara in discussione solo nei primi minuti con il botta e risposta al 5’ e al 10’ di Croce e Verdi. Poi sale in cattedra Pasqual che al 38’ da fuori area segna, con una prodezza balistica, il gol del vantaggio. Quello della sicurezza lo fa Costa al 1’ del secondo tempo con la difesa emiliana rimasta colpevolmente negli spogliatoi.