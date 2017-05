Facebook

Roland Garros: vince Wawrinka, Djokovic ancora battuto E' uno strepitoso Stanislas Wawrinka il trionfatore del Roland Garros 2015. Con una prova ai limiti della perfezione lo svizzero schianta Novak Djokovic e si aggiudica il torneo per la prima volta in carriera: 4-6, 6-4, 6-3, 6-4 il punteggio della finalissima, in 3 ore e 15 minuti di gioco. Per il serbo ora Parigi rischia di diventare una maledizione: con la sconfitta odierna sfuma anche la possibilità di fare il Grande Slam. >