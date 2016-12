Facebook

Roland Garros: Nole e Serena avanti tutta Bastano tre set a Novak Djokovic per accedere alla semifinale del Roland Garros. Impegnato sul centrale Philippe Chartier, il serbo impiega poco più di due ore per piegare la resistenza del ceco Thomas Berdych: 6-3, 7-5, 6-3 il punteggio finale di un match sempre in controllo di Nole, interrotto soltanto per alcuni minuti dalla consueta pioggia parigina. Adesso se la vedrà con Thiem, che ha avuto la meglio di Goffin. Ok Serena Williams. >