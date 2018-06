Facebook

Roland Garros, Nadal stende Thiem e trionfa per l'11.ma volta: le foto Rafa Nadal ha vinto per l'undicesima volta in carriera il Roland Garros. Lo spagnolo, che con questo successo resta numero uno del ranking Atp davanti a Federer, ha battuto in finale l'austriaco Dominic Thiem in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-2 in 2h e 44' di gioco. In tutto il Major parigino il tennista maiorchino ha concesso appena un set, quello d'apertura nel match dei quarti di finale contro l'argentino Diego Schwartman. >