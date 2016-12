Facebook

Roland Garros, la Muguruza a Parigi col trofeo Sono giorni da sogno questi per Garbine Muguruza. La spagnola ha trionfato al Roland Garros a soli 22 anni battendo in finale Serena Williams e conquistando così il primo Slam della sua carriera. Per lei, che da lunedì sarà numero due al mondo proprio dietro Serena, ecco le foto di rito con il trofeo a Place de la Concorde. >