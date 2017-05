Facebook

Roland Garros: Djokovic si fa male ma vince davanti a Ibra Momenti di apprensione per Novak Djokovic nel match di secondo turno al Roland Garros contro il lussemburghese Gilles Muller: sul 4-1 nel terzo set, il serbo ha avuto bisogno di un medical timeout per un fastidio all'inguine. Pochi minuti e Nole è tornato a giocare e a vincere in tre set (6-1 6-4 6-4) sotto lo sguardo divertito di Zlatan Ibrahimovic, fuoriclasse svedese del PSG. >