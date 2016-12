Facebook

Roland Garros: disastro azzurro Rischia di diventare un'ecatombe il Roland Garros degli italiani. Dopo l’eliminazione di Cecchinato, il primo turno è fatale anche a Simone Bolelli, che cede 3-0 contro Nishikori nel match ripreso dopo la sospensione di ieri per pioggia. Delusione enorme in campo femminile: Sara Errani e Roberta Vinci, rispettivamente opposte alle non irresistibili Pironkova e Bondarenko, escono infatti di scena in due set. Tra i big avanza a fatica Wawrinka. >