Roland Garros, Cecchinato nella storia: è in semifinale Continua la favola di Marco Cecchinato al Roland Garros. Liazzurro batte Nole Djokovic in quattro set e vola in semifinale. Nell'ultimo atto del torneo parigino Cecchinato dovrà vedersela con Thiem.