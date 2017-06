Facebook

Roland Garros: Almagro in lacrime, Del Potro lo consola Scena da libro Cuore sul campo numero 2 dello Stade de Roland Garros. Nel corso del terzo set, e con la situazione in perfetto equilibrio 1-1 e un set per parte, Nicolas Almagro è stato costretto al ritiro per un nuovo infortunio al ginocchio sinistro, ricaduta di quanto successo al torneo di Roma. Lo spagnolo non è riuscito a trattenere le lacrime e Del Potro, uno che a causa degli infortuni ha quasi compromesso la carriera, è andato subito a rincuorarlo. >