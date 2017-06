Facebook

Roland Garros 2017: miracolo Ostapenko Jelena Ostapenko vince il torneo femminile del Roland Garros. Sulla terra battuta francese, la lettone, 20 anni lo scorso 8 giugno, vince in tre set contro Simona Halep con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 in 2h02' e conquista il suo primo torneo in carriera. Clamorosa rimonta della numero 17 del mondo, sotto di un set e 3-0 nel secondo parziale. La Halep si ferma ancora in finale come nel 2014, quando perse contro Maria Sharapova. >