Roger supera Sampras: è il re dei re di Wimbledon Roger Federer è nella leggenda di Wimbledon. Il trionfo contro Marin Cilic è valso allo svizzero l'ottavo trionfo sui campi in erba londinesi, un record. Superati Pete Sampras e William Renshaw, fermi a 7. Una splendida storia iniziata nel 2003 con 5 trionfi di fila (fino al 2007). Poi gli acuti nel 2009 e nel 2012, prima dell'incredibile trionfo odierno senza nemmeno perdere un set. Per King Roger è il 19° successo in un torneo dello Slam. >