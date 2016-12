Facebook

Nadal re di Montecarlo per la nona volta Rafa Nadal è tornato. Il tennista spagnolo vince il Masters 1000 di Montecarlo e trionfa in un torneo Atp a quasi un anno di distanza dall'ultima gioia: non accadeva dall'agosto del 2015, quando s'impose nella finale di Amburgo contro Fognini. Stavolta, sulla terra rossa del Country Club, è il francese Gael Monfils ad arrendersi: 7-5, 5-7, 6-0 il punteggio per il maiorchino, in 2 ore e 45 minuti di gioco. Per Rafa è il 9° titolo nel Principato. >