Montecarlo, Djokovic cade con Vesely Clamoroso sulla terra rossa di Montecarlo: Djokovic esce all'esordio contro Vesely (4-6, 6-2, 4-6). Missione compiuta invece per Rafa Nadal. Lo spagnolo ha regolato facilmente Bedene in due set (6-3, 6-3), qualificandosi agli ottavi di finale del torneo. Nel prossimo match il mancino di Manacor dovrà vedersela con Dominic Thiem. Bene anche Wawrinka, che ha superato Kohlschreiber in due set (7-6, 7-5). Giornata storta invece per Berdych, che ha perso contro Dzumhur in tre set (4-6, 7-6, 3-6). >