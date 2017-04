Facebook

Miami: altro trionfo di Federer Roger Federer è infinito. Lo svizzero batte 6-3, 6-4 Rafa Nadal in finale a Miami e vince per la terza volta sul cemento della Florida dove si era imposto anche nel 2005 (battendo proprio il maiorchino) e nel 2006 su Ljubicic: per lui è il 91esimo torneo vinto in carriera. Niente da fare per Nadal che a Miami non è mai riuscito a trionfare: il maiorchino aveva perso in finale anche nel 2008 con Davydenko e due volte con Djokovic (2011 e 2014). >