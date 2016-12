Facebook

Melbourne, Hewitt perde e dà l'addio al tennis Alla fine la lacrima è scesa. Inevitabile. Lleyton Hewitt ha dato l'addio al tennis dopo essere stato sconfitto nel secondo turno degli Australian Open dallo spagnolo David Ferrer. Il tennista spagnolo ha battuto l'australiano alla Rod Laver Arena con il punteggio di 6-2, 6-4, 6-4. "Questa per me era come una seconda casa, è stato magnifico sentire l'amore e l'affetto della gente". Hewitt è stato il più giovane n.1 della storia del tennis e ha vinto l'Us Open 2000.



