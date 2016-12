Facebook

Masters, Pennetta ancora in corsa Pronta riscossa per Flavia Pennetta che, nella seconda giornata del gruppo rosso delle Wta Finals, supera in due set 7-6, 6-4 Agnieszka Radwanska e resta in corsa per l'accesso alle semifinali del Masters di fine anno in corso sul veloce indoor dello Sports Hub di Singapore. La brindisina, dopo la netta sconfitta all'esordio contro Simona Halep, gioca una gara di grande qualità e conduce in porto un successo meritato. >