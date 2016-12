Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Maria Sharapova, conferenza shock Maria Sharapova nella conferenza indetta a Los Angeles ammette: "Durante gli Australian Open sono stata trovata positiva a un controllo antidoping ma è colpa di un farmaco che prendo da dieci anni: non sapevo che dal 2016 fosse proibito". La sostanza incriminata è il Meldonium. Poi, sul futuro: "Spero mi sia data una seconda chance per andare avanti, non voglio finisca così". >