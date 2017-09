Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Laver Cup, Federer e Nadal in doppio insieme Rafa Nadal e Roger Federer per la prima volta in doppio insieme. Il numero uno e il numero due del ranking, in questi giorni, stanno disputando la Laver Cup, un'esibizione a squadre che dura dal 22 al 24 settembre e vede contrapposti il Team Europa e il Team Mondo. Lo svizzero e lo spagnolo, appartenenti al Team Europa, hanno battuto al super tie break la coppia Querrey- Sock 6-4 1-4 10-5. La nuova coppia di campioni ha fatto impazzire il web. >