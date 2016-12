Facebook

La Sharapova torna in campo per evento benefico In attesa di tornare a disputare i tornei Wta una volta finita la squalificata per aver assunto il meldonium nell'aprile 2017, Maria Sharapova è tornata in campo al Caesars Palace di Las Vegas per il 'World Team Tennis Smash Hits', un evento benefico sostenuto dal cantante Elton John e dalla fondatrice della Wta Billie Jean King, al quale hanno preso parte diversi campioni del passato come John McEnroe, Andy Roddick e Martina Navratilova. >