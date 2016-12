Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

La Schiavone batte Serena Williams Da Francesca Schiavone a Roberta Vinci fino a Sara Errani, le prime donne del tennis italiano ed internazionale sono sempre riuscite a conquistare l’affetto e la stima di una fetta importante del pubblico sportivo. Fuoriclasse che attraverso un cammino insidioso e ricco di ostacoli, hanno saputo raggiungere traguardi storici ed inaccessibili per molti, grazie ad un percorso fatto di sudore, lavoro e determinazione, qualità che contraddistinguono gli "Everyday climbers", persone che affrontano con passione, determinazione ed entusiasmo le sfide che si presentano quotidianamente, alimentate da una sete di vita inesauribile. Ma quali sono le tenniste in attività che rispecchiano maggiormente questi valori? Per il 72% degli italiani la tennista più amata è Francesca Schiavone, seguita da Serena Williams (68%) e Roberta Vinci (64%). Le doti più apprezzate sono la determinazione (71%) e lo spirito di sacrificio (67%). È quanto emerge da un'indagine condotta da Levissima, in occasione della 73esima edizione degli Internazionali BNL d’Italia, quest’anno dal 2 al 15 maggio al Foro Italico di Roma, dove la “Leonessa” milanese è stata premiata oggi pomeriggio. Un’indagine svolta analizzando i commenti e pensieri di 1300 tifosi amanti del tennis tra uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 65 anni, realizzato con la metodologia WOA (Web Opinion Analysis), pubblicati sui principali social network, blog, forum e community dedicate per capire quali siano le tenniste in attività che maggiormente rispecchiano i valori degli "Everyday climbers". >