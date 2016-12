Facebook

La Kerber vince gli Us Open Settimana da sogno per Angelique Kerber che, dopo aver risalito la classifica mondiale ed essere arrivata al numero 1, conquista anche il titolo degli Us Open, quarto e ultimo torneo stagionale del Grande Slam sui campi in cemento di New York. A Flushing Meadows la mancina di Brema, 28 anni e già vincitrice quest'anno dell'Australian Open, ha battuto in tre set 6-3, 4-6, 6-4 in poco più di due ore di gioco la ceca Karolina Pliskova. >