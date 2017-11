Facebook

La Francia vince la Coppa Davis per la 10a volta La finale di Coppa Davis 2017 si tinge di blu, bianco e rosso. La Francia trionfa su un Belgio crollato sotto i colpi di Pouille nell'ultimo singolare. Un 3-0 che non lascia spazio a interpretazioni (6-3, 6-1, 6-0). Era pronosticabile una vittoria dei galletti, ma non c’è mai stata praticamente partita nel quinto match. Pouille regala la decima Coppa Davis dopo l'ultima vittoria che risale a 16 anni fa. >