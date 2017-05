Facebook

La Bouchard contro Maria Fa discutere, Maria Sharapova appena rientrata a giocare dopo una squalifica di 15 mesi per l'uso di Meldonium. Lei ha vinto al primo turno a Stoccarda contro Roberta Vinci, facendo sognare i suoi tifosi. Ma a più di una collega questa cosa non è andata giù. A uscire allo scoperto Eugenie Bouchard. Dalla canadese un attacco durissimo: "Non doveva tornare, la campionessa russa è una imbrogliona e la federazione non doveva riammetterla in campo". >