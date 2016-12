Facebook

Kremlin Cup, Fognini ko: titolo a Carreno Busta Sfuma il quinto titolo in carriera (su 12 finali) per Fabio Fognini. A Mosca, il ligure cede allo spagnolo Pablo Carreno Busta in tre set. Avanti 6-4, l'azzurro perde 6-3, 6-2 i successivi parziali e non approfitta nemmeno di un leggero infortunio alla coscia, che ha colpito l'avversario nel secondo set. La Kremlin Cup va così a Carreno Busta, al secondo titolo in carriera. >