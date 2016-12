Facebook

Internazionali, Roma saluta Roger Federer Il programma sul campo centrale di Roma per gli Internazionali d'Italia di tennis si apre con una sorpresa: Roger Federer viene sconfitto da Dominic Thiem che vola ai quarti di finale. Lo svizzero, numero 2 del mondo e non al meglio fisicamente come aveva ribadito dopo il successo di ieri su Zverev, ha ceduto in due set 7-6, 6-4 al 26enne austriaco che in questa stagione aveva già superato Rafa Nadal. >