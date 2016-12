Facebook

Indian Wells: Nadal vola in semifinale Nuova prova di forza per Nadal, che sul cemento di Indian Wells sta ritrovando il suo miglior tennis. Lo spagnolo, in gran spolvero, ha battuto facilmente un confuso Kei Nishikori in due set (6-4, 6-3), sbrigando la "questione" in poco più di un'ora e mezza. Grazie alla vittoria sul giapponese, Rafa vola in semifinale. >