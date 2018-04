Facebook

Indian Wells, Del Potro batte Federer in finale Roger Federer si arrende a Juan Martin Del Potro nell'ultimo atto del 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 della stagione in corso sui campi in cemento di Indian Wells, in California. L'argentino, numero 8 Atp e sesta testa di serie, si e' imposto sullo svizzero numero uno al mondo in tre set, con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-7 in 2 ore e 42'. Per Federer prima sconfitta del 2018: la striscia di vittorie consecutive si ferma a 17. >