Il ritorno, vincente, di Serena Williams: "Sono un po' arrugginita" "È stato incredibile". Questo il primo commento di Serena Williams rientrata vittoriosamente nel tour a Indian Wells, in California. L'ex numero uno del mondo, senza ranking perché ferma da oltre un anno per maternità (il successo su Venus nella finale degli Australian Open 2017 era il suo ultimo match disputato), ha sconfitto per 7-5 6-3, in poco più di un'ora e mezza di partita, la kazaka Zarina Diyas, numero 53 Wta, confermando l'esito dei due precedenti confronti. "Non è stato affatto semplice - ha detto Serena - anche se l'avevo già affrontata un paio di volte ed avevo sempre vinto in due set -. Sono un po' arrugginita ma non importa. Sono qui soltanto per fare il meglio che posso". >