Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Gioia Italia: Fognini stende la Russia L'Italia resta nella "Serie A" di Coppa Davis dopo aver battuto 3-1 la Russia nello spareggio per un posto nel World Group. Il punto vincente lo firma Fabio Fognini che, nel primo singolare del programma domenicale sul sintetico indoor della Bajkal Arena, batte in tre set 7-6, 6-3, 7-6 Teimuraz Gabashvili in due ore e 36 minuti. Per il ligure è il secondo successo in questo spareggio dopo la vittoria su Rublev che era valsa il momentaneo 1-1. >