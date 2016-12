Facebook

Finals Wta, Agnieszka Radwanska è la regina Agnieszka Radwanska trionfa nelle Wta Finals battendo 2-1 in finale Petra Kvitova con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3. A Singapore arriva il successo più importante della carriera per la tennista polacca, numero 6 del ranking, giunta un po' a sorpresa all'ultimo atto del Masters dopo aver perso le prime due partite della fase a gironi (contro Sharapova e Pennetta). Per la Radwanska si tratta del 17esimo trofeo messo in bacheca. >