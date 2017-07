Facebook

Federer: "Non ho mai pensato al numero 8" Roger Federer segna la sua ottava vittoria nel torneo più importante della storia e la 19ma nei tornei dello Slam. "Non è una cosa che puoi preventivare. Nella vita se ci credi puoi andare lontano ed è quello che ho fatto".



"Sei pronto a ballare?" scrive su Twitter la Muguruza dopo l'ottava vittoria di Roger Federer a Wimbledon in riferimento alla tradizionale cena di gala che prevede il ballo tra i due vincitori del torneo. "Andiamo campionessa!" risponde lo svizzero. Dal tweet al gala, ecco le foto della serata. >