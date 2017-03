Facebook

Federer, il re è tornato Un campione come lui non può non credere nelle sue capacità, ma dopo aver vinto in Australia il bis a Indian Wells ha sorpreso anche Roger Federer: "Sono completamente sorpreso da tutto questo- spiega il campione svizzero - se non avessi giocato a Melbourne o avessi perso subito, sarei sceso al numero 35 della classifica, ora sono al sesto posto ed è qualcosa di formidabile. Sono veramente contento". >