Federer-Delpo ai quarti Missione compiuta per Federer, che, negli ottavi di finale degli US Open, batte, in poco meno di due ore, il tedesco Philipp Kohlschreiber 3-0 ( 6-4; 6-2; 7-5).Tutto facile per lo svizzero, che, dopo aver vinto agevolmente i primi due set, fatica nel terzo, riesce a conquistare i quarti di finale dell'ultimo Grande Slam, dove sfiderà l'argentino Juan Martin Del Potro, che ha battuto Thiem 1-6 2-6 6-1 7-6 6-4. >