Eva premia Federer Roger Federer ha vinto il torneo sull'erba di Halle, in Germania, uno dei tradizionali appuntamenti prima di Wimbledon. In finale, il fuoriclasse svizzero ha piegato 6-1 6-3 in appena 53' il tedesco Alexander Zverev, numero 12 Atp. Per 'King Roger' si tratta del nono titolo ad Halle. A consegnare a Federer il 92° trofeo in carriera la modella Eva Herzigova. >