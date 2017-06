Facebook

Djokovic saluta Parigi Un irriconoscibile Novak Djokovic esce clamorosamente di scena ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Parigi. Sul Suzanne-Lenglen il serbo numero 2 al mondo viene sconfitto in tre set (7-6, 6-3, 6-0) da Dominic Thiem, sesto giocatore del seeding. L'austriaco affronterà in semifinale Rafael Nadal che, avanti 6-2, 2-0, approfitta del ritiro di Pablo Carreno-Busta. >