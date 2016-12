Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Djokovic batte Federer in quattro set e vola in finale Novak Djokovic vola in finale agli Australian Open, in corsa verso il sesto titolo a Melbourne: superato in quattro set Roger Federer (6-1, 6-2, 3-6, 6-3) che dopo aver perso subito i primi due ha cercato la reazione nel terzo, fino ad arrendersi alla superiorità di gioco del serbo. >