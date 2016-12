Djokovic a Milano per "sfidare" alcuni giovani tennisti

Il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, fresco di successo agli Internazionali di Roma, è stato protagonista di un evento Expo 2015 organizzato in Piazza Regione Lombardia a Milano. Il serbo ha palleggiato con alcuni piccoli atleti, vincitori della coppa delle province Under 12, su un campo da gioco sintetico allestito per l'occasione. "Spero di portarvi l'importanza di fare sport per il benessere fisico e non solo", ha detto Nole.

>