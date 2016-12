Facebook

Djoko, prima volta in doppio con il fratello Per la prima volta in carriera Novak Djokovic è sceso in campo in doppio insieme al fratello minore Djordje, 20 anni e numero 1502 al mondo. La coppia serba ha passato il primo turno del torneo di Pechino, battendo 7-6, 6-7, 10-5 il duo formato dal cinese Gong Mao-Xin e dal neozelandese Michael Venus. "Entrambi abbiamo aspettato una vita per giocare insieme - ha twittato il numero 1 al mondo - Sono contento di averti avuto dal questa parte della rete". >