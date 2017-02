Facebook

Davis, Italia ai quarti Fabio Fognini compie un autentico miracolo, batte in rimonta in 5 set Guido Pella e regala all'Italia il punto del 3-2 che elimina l'Argentina campione in carica dalla Coppa Davis e regala agli azzurri i quarti di finale contro il Belgio. Il ligure, sotto di 2 set, ha visto il baratro prima della grande rimonta: 2-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 in 4 ore e 16' il punteggio per il tennista ligure. >