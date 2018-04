Facebook

Davis, doppio amaro per l'Italia: Francia avanti Doppio amaro per l'Italia nella seconda giornata della sfida di Coppa Davis contro la Francia. Fognini e Bolelli non entrano mai in partita contro Herbert e Mahut, perdendo in tre set col punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. Ora la Francia è avanti 2-1 nel punteggio.