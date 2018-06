Facebook

Dall'infortunio alla dedica d'amore: super Fognini al Roland Garros Fabio Fognini batte il britannico Kyle Edmund e conquista per la seconda volta in carriera un posto negli ottavi di finale del Roland Garros. Match maratona durato 3 ore e 35 minuti e concluso in cinque set (6-3, 4-6, 3-6, 6-4, 6-4). Fabio è stato capace di andare anche oltre un problema alla caviglia sinistra e alla fine è arrivata anche una dedica per la sua Flavia Pennetta: "Te amo mucho" ha scritto a pennarello sulla telecamera. >