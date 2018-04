Facebook

Coppa Davis, vantaggio Italia dopo il doppio L'Italia si porta in vantaggio nel confronto con il Giappone valido per il primo turno del World Group di Coppa Davis. Merito di Fabio Fognini e Simone Bolelli, che hanno ottenuto il successo nel doppio: adesso il punteggio è di 2-1 per gli azzurri, quando mancano i due singolari di domenica. A Morioka gli italiani si sono imposti per 7-5, 6-7 (4), 7-6 (3), 7-5 in oltre tre ore e mezza di gioco su Ben Mclachan e Yasutaka Uchiyama. >