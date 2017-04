Facebook

Coppa Davis, Lorenzi e Seppi ko: 2-0 Belgio Venerdì nero per il tennis azzurro: sul veloce indoor dello Spiroudome di Charleroi l'Italia perde i primi due singolari dei quarti di finale di Coppa Davis. Steve Darcis regala il primo punto ai padroni di casa battendo in 4 set (6-7, 6-1, 6-1, 7-6) Paolo Lorenzi in 3 ore e 20 minuti. A firmare il 2-0 per i belgi ci pensa invece David Goffin che si impone 3-0 (6-4, 6-3, 6-3) su Andreas Seppi in 2 ore e 8 minuti. Sabato è in programma il doppio. >