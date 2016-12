Facebook

Coppa Davis: Italia sotto 2-1 con l'Argentina A Pesaro il cuore non basta alla coppia azzurra composta da Fabio Fognini e Paolo Lorenzi, sconfitta 3-2 (6-1, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4) da Pella e Del Potro in una maratona di 3 ore e 50 minuti. Con questo successo l'Argentina si porta in vantaggio per 2-1 sull'Italia nei quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Nella mattinata Fognini aveva conquistato il primo punto per gli azzurri battendo in tre set (6-1, 6-1, 7-5) Monaco. >