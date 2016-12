Facebook

Coppa Davis, finale "regale" in Belgio Si chiude in perfetta parità, 1-1, la prima giornata della finale di Coppa Davis tra Belgio e Gran Bretagna. Sulla terra battuta indoor del Flanders Expo di Gand, i padroni di casa conquistano il match d'apertura grazie a Goffin che supera in cinque set 3-6, 1-6, 6-2, 6-1, 6-0, in due ore e 47 minuti di gioco, l'esordiente Edmund; a rimettere tutto in equilibrio ci pensa Andy Murray che piega in tre set 6-3, 6-2, 7-5 in quasi due ore e mezza Belemans. Sabato il doppio. In campo prima del match e poi in tribuna la Regina e il Re del Belgio Mathilde e Philippe. >