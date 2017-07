Facebook

Clamoroso a Wimbledon: fuori Andy Murray Clamoroso a Wimbledon: Andy Murray saluta ai quarti. L'inglese, dopo cinque set (6-3 4-6 7-6 1-6 1-6) e 2h46', è eliminato da Sam Querrey, alla prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Irriconoscibile il numero uno del mondo che, in vantaggio per 2-1 grazie al tie break, crolla nel quarto e nel quinto parziale, cedendo al dinamismo e al servizio dello statunitense. Querrey, adesso, attende uno tra Muller e Cilic per volare in finale. >