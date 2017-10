Facebook

Cina, Nadal asfalta Kyrgios Lezione di tennis di Rafa Nadal in finale contro Nick Kyrgios al China Open. Lo spagnolo travolge l'australiano col punteggio di 6-2, 6-1, conquistando il suo secondo titolo in Cina a dodici anni di distanza dal primo e mettendo in bacheca il settantacinquesimo trofeo in carriera, il sesto stagionale. >