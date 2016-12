Facebook

Camila Giorgi incanta Wimbledon Buona anche la seconda per Camila Giorgi sull'erba di Wimbledon. L'azzurra ha battuto la spagnola Arruabarrena in due set (6-0, 7-6) e vola al terzo turno. Bene anche Seppi, che supera Coric in cinque set. Secondo match amaro invece per Fabio Fognini, che perde in quattro set contro Pospisil e saluta i Championship. Clamorosa eliminazione di Nadal contro Brown. >