Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Caldo record a Melbourne. E la Sharapova si fa sexy Caldo infernale sui campi in cemento di Melbourne, dove si stanno disputando gli Australian Open. I tennisti approfittano le pause di gioco per ricorrere alle borse del ghiaccio per rinfrescarsi. E Maria Sharapova si fa sexy con il vestito bagnato dal sudore.